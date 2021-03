Skrivnosti in čudesa Krasa na spletu

Slikovita kraška pokrajina s stezami in kolovozi, hudourniki in tolmuni, ki si utirajo pot med apnenčastimi skalami ali po dnu dolin, območje, za katerega so značilne jame in kaverne, obširni gozdovi in zaraščena pobočja, doline, kotline in nekoliko višje vzpetine. Če k temu dodamo še čudovite sončne zatone, proti soncu kimajoče cvetje in divje mojstrovine narave, je slika popolna. Tak je virtualni vodič po kraških kotičkih, ki nam ga na družabnem omrežju Facebook ponuja skupina Misteri & meraviglie del Carso (Skrivnosti in čudesa Krasa) – vpogled v bolj poznane in bolj obiskane konce, pa tudi take, ki ostajajo skorajda še neokrnjeni ali večini nas nepoznani. Vsak kotiček je opremljen s kopico fotografij in bolj ali manj obsežnim strokovnim opisom ali pa samo z zapisom občutkov fotografa.

FB skupina Misteri & meraviglie del Carso je nastala pred sedmimi leti, aprila 2014, pravi njen ustanovitelj in upravitelj, 55-letni Tržačan Paolo Del Core alias Doro Balkan. Objavljati so začeli prijatelji, ki so si izmenjevali mnenja in nasvete za izlete, zainteresiranih članov pa je bilo iz dneva v dan več, danes jih je že »neverjetnih« 25 tisoč.

Člani skupine so lahko vsi tisti, ki jim je Kras pri srcu. Vsak se lahko prosto pridruži in objavi fotografije oz. namige za sprehode ali zahtevnejše pohode. Družbeni vodnik pa ponuja ob naravoslovnih lepotah tudi zgodovinske novice in primesi kulture oz. tradicije. Vsebine se širijo tudi na sosednji Slovenijo in Hrvaško: meja ni nobena ovira, pravi Paolo, tako kot tudi ne jezik. Neka meja pa vendarle je: »Med nami nočemo fašistov in nestrpnežev, nočemo političnih debat in kreganja. Območje, na katerem živimo, je marsikaj doživelo, vendar danes stremimo za sožitjem. Ekscesov ne dovolimo,« pravi Paolo Del Core.