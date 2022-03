Skrotovičena croma kot mafijsko opozorilo

Brezoblična gmota, kjer med skrotovičenim železjem izstopajo le pnevmatike in še kak detajl notranjosti vozila, je vse, kar danes ostaja od blindiranega avtomobila fiat croma oz. Quarto Savona 15, ki ga je 23. maja 1992 raznesel eksploziv v kraju Capaci, v atentatu, v katerem so bili ubiti tožilec Giovanni Falcone, njegova žena Francesca Morvillo in njuno spremstvo, policisti Antonio Montinaro, Vito Schifani in Rocco Dicillo. »Pločevinasti« simbol kriminalnega nasilja, ki je sejalo smrt, je na ogled na tržaškem nabrežju, pred gledališčem Miela, kjer se je danes začel tridnevni niz srečanj Cronache di mafia posvečenih državljanski dolžnosti in boju proti mafiji. Dogodke prireja teater Miela v sodelovanju z deželno Novinarsko zbornico, sindikatom Assostampa in Novinarskim krožkom ob 30-letnici mafijskih atentata v kraju Capaci in umora protimafijskega tožilca Paola Borsellina oz. 40-letnici umora generala Carla Alberta Dalla Chiese in Pia La Torreja.

Med prvimi je maja 1992 na kraj atentata prihitel novinar tednika Espresso Enrico Bellavia. Kot bi se znašel sredi vojne vihre, je danes zaupal. Eksplozija 500 kilogramov TNT je ustvarila krater, ob robu katerega je visel avtomobil tožilca Falconeja. Avtomobil fiat croma, v kateri se je peljalo policijsko spremstvo, je odneslo 40 metrov stran na neko dvorišče, potniki tretjega avtomobila, ki je sledil, pa so edini preživeli. Da je bilo leto 1992 grozno, je potrdil in spomnil na veliko zmago države, se pravi sodbo, ki je potrdila obstoj mafije.