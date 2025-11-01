Skupen poklon padlim od Nabrežine do Milj

Župani vseh šestih občin s Tržaške so se včeraj s tržaškim županom Robertom Dipiazzo na čelu poklonili padlim s polaganjem vencev na več krajih spomina. Pred današnjim prvim novembrom so obiskali spomenike padlim v Nabrežini, na Colu in v Zgoniku, jamo Bršljanovico, opensko strelišče, spomenik 71 talcem, bazovski šoht, spomenik štirim junakom na bazovski gmajni, Rižarno in Spominski park v Dolini. Spominski mimohod so zaključili na Trgu Marconi pred miljsko občino. Druga občinska delegacija, ki jo je vodila tržaška podžupanja Serena Tonel, pa je obiskala nekatera pokopališča, spominski park pri Sv. Justu ter druga obeležja in spomenike.

Danes bodo na sporedu številne slovesnosti po vaseh in v mestu. Poleg drugih prireja svojo tudi delegacija krožka Kras - Altipiano Giuliano Goat Stranke komunistične prenove, ki bo počastila padle v boju proti nacifašizmu. Cvetje bodo polagali na spomenike padlim na vzhodnem Krasu. V okviru pobud vaških organizacij in združenja VZPI-ANPI pa še v Gropadi, na Padričah in na Opčinah (na pobudo SKD Tabor).