Skupno 650.000 evrov za prenovo športnega objekta Palachiarbola

Pri Čarboli bodo prenovili staro športno palačo Palachiarbola v Ulici Visinada. Projekt prenove omenjenega športnega objekta sta danes na licu mesta predstavila tržaški občinski odbornik, pristojen za nepremičnine, Lorenzo Giorgi in odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi. »Gre za dela, ki se bodo gotovo izpeljala, ker so denarna sredstva že zagotovljena,« je poudaril Giorgi. Kot je povedala Lodi: »150.000 evrov je namenjenih prenovi slačilnic in realizaciji vhoda za invalide ter 500.000 evrov za predelavo strehe.« Prisostvoval je tudi vodja službe za občinsko nepremičninsko premoženje Luigi Leonardi.