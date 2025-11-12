Skuterist se ni ustavil za kontrolo, pa mu je zastalo srce

Šestdesetletniku, ki se je včeraj popoldne za stadionom Rocco peljal s skuterjem, je zastalo srce, ko se je skušal izmuzniti lokalni policiji.

O dogodku je poročala spletna stran dnevnika Il Piccolo. Lokalni policisti so skuteristu pomahali in ga povabili, naj se ustavi. Njegov skuter je bil menda podvržen upravni zaustavitvi vozila. On je z vožnjo nadaljeval, a je kmalu zatem začel vijugati in padel na tla. Lokalni policisti so mu takoj priskočili na pomoč in ga oživljali, nato je prispelo reševalno vozilo. Reševalci so morali kar trikrat uporabiti defibrilator. Srce je naposled začelo spet biti, moškega so odpeljali v katinarsko bolnišnico z rdečo triažno kodo.