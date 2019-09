Skuterista iz Nabrežine odpeljali v bolnišnico

Davi ob 7. uri se je v središču Sesljana pri baru Inter pripetila prometna nesreča, v katero sta bila vpletena avtomobil volkswagen up in skuter. Iz še nepojasnjenih vzrokov je skuter trčil v sprednji in stranski del avtomobila. 48-letnega skuterista iz Nabrežine, ki je utrpel več udarcev in verjeten zlom gležnja, so reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče. Voznik avtomobila, Tržačan, ni bil poškodovan. Na kraju so bili karabinjerji iz Nabrežine, ki so preusmerjali promet in preiskujejo vzroke nesreče ter reševalci službe 118.