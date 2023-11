Sladice v unikatnih vrečkah za oskrbo ranljivih na domu

Prazniki so lahko še lepši, če je darilo za naše najdražje solidarnostno obarvano. Pod tem vodilom društvo De Banfield, ki od leta 1988 na Tržaškem skrbi za ranljivejše starejše osebe, v veži tržaške trgovinske zbornice na Borznem trgu do petka prodaja domači panettone, to je tipični italijanski sladki kruh, mandolate in čokoladne bonbone. Obiskovalke in obiskovalce pričakujejo med 9. uro in 12.30, danes pa tudi od 14.30 do 17. ure.

Prava poslastica so zlasti platnene vrečke, v katerih so zaviti. Te so namreč sešile prostovoljke, ki delujejo pod okriljem društva. Izdelale so jih izključno iz tkanin, rut in kravat, ki so jim jih poklonili, je v njihovem imenu razložila Gabriella Corsi. Se pravi, da zanje ne kupijo ničesar in starim kosom blaga vdihnejo novo življenje. Vrečke bodo torej posameznikom ostale, tudi potem ko bodo sladice že daljni spomin.

Na to pot so stopili pred tremi leti, ko so si za decembrske praznike zamislili ročno izdelane torbe, ki so se izkazale za uspešno potezo. Tokrat pa so osnovni zamisli dodali nekaj novega.

Z nakupom omogočimo oskrbo starejših na domu, je poudarila direktorica društva Giovanna Pacco. Za oskrbovance, ki trpijo za demenco, Alzheimerjevo boleznijo ali se spopadajo z drugimi težavami, je pomoč v domačem okolju še posebno dragocena, je razložila.

