Sledovi nočnih zabav v zalivu so vse prej kot prijetni

Sesljanski zaliv in dogajanje ob koncu tedna, ko je v noči na soboto policija prijavila tri mlade, ki so pod vplivom alkohola in drugih prepovedanih substanc bili nasilni in napadli policiste, šest mladih pa se je moralo zateči v bolnišnico, je že od začetka sezone pod drobnogledom devinsko-nabrežinske občinske uprave. Sledovi nočnih zabav v zalivu so namreč vse prej kot prijetni. Obiskovalci lokalov zapuščajo na pločnikih in poti, ki iz zaliva pelje v vas, prazne steklenice, plastično embalažo in druge smeti, ki postanejo neprijeten sprejem jutranjim gostom kopališč. »Tako obnašanje je nesprejemljivo. Z upravitelji nočnih lokalov smo se že srečali in se bomo jutri ponovno pogovorili,« je povedala županja Daniela Pallotta. »Občinska uprava jim bo svetovala, naj združijo moči in najamejo čistilno službo, ki bo ob koncu nočne zabave poskrbela za čiščenje. Občina že skrbi za snago na svojem ozemlju, ne sme pa sprejemati takih nespoštljivih dejanj do skupnih prostorov.«

