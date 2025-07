»Slehernemu obiskovalcu knjižničarke pomagamo najti prav to, kar potrebuje«

Dark Theme

V Ulici Svetega Frančiška v Trstu, kjer ima svoj sedež Narodna in študijska knjižnica (NŠK), je vsem na razpolago pravi knjižni zaklad. Tu hranijo več kot 160 tisoč enot gradiva, ki si ga lahko kdorkoli izposodi. Gradivo so začeli zbirati leta 1945 (NŠK pa je odprla svoja vrata dve leti kasneje), tako da so knjižne police kar lepo založene. Čeprav primanjkuje prostora, da bi lahko vse razstavili, se v trinadstropnem arhivu skriva nešteto knjig, pa tudi časopisov in revij ter raziskovalnih del, ki so lahko denimo študentom in raziskovalcem zelo koristna, so nam povedale tržaške knjižničarke.

Knjižničarka Alenka Hrovatin (FOTODAMJ@N)

»Tu smo na razpolago slehernemu obiskovalcu, da mu pomagamo najti prav to, kar potrebuje,« je poudarila Alenka Hrovatin. Ob njej sta nas po knjižnici in arhivu spremljali knjižničarki Viviana Vodopivec in Nina Race. Zakladnica Narodne in študijske knjižnice je pravzaprav širše posejana po več predelih Trsta, saj v Narodnem domu v Ulici Filzi pod okriljem NŠK deluje še Oddelek za mlade bralce, ki ga vodi Ivana Soban. V Ulici Montecchi pri Svetem Jakobu (v isti stavbi kot uredništvo Primorskega dnevnika) pa Odsek za zgodovino in etnografijo, kjer hranijo etnografske predmete, bogato fototeko in drug material o Slovencih v Italiji. Odsek naj bi se v kratkem preselil v Narodni dom pri Svetem Ivanu.

Knjižničarka Ivana Soban na pravljici pod senčnikom (FOTODAMJ@N)