Slivenci prirejajo igre na srečo

Ko v casinoju pokeraš zakliče »all in«, zastavi vse kovance. Slivenci pa so se v znamenju tega igralniškega gesla letos prvič lotili izgradnje pustnega voza. Njegov naslov bo ravno Slivno All In.

»Lani smo se predstavili s skupino. Bilo nas je le trideset. Letos bo z nami okoli voza rajalo približno 140 pustarjev. To je več, kot je vseh prebivalcev Slivnega,« se je marljiva slivenska mladina v ponedeljek zvečer pošalila pod šotorom na dvorišču domačije »pri Pirčevih«, kjer izpod pridnih rok nastajajo prave pustne umetnine.

»Sprva smo nameravali zgraditi manjši voz. Končni izdelek pa bo, v nasprotju s prvotnimi plani, kar velik,« je razložil domačin Tomaž Grassi. Z delom so v Slivnem začeli novembra lani, ko so s ceradami prevlekli zidarski oder in postavili šotor.

Podlago za voz so si Slivenci izposodili v Trnovci, decembra so se lotili sestavljanja figur: na prednjem delu voza se bo dvigala in vrtela ruleta, za njo pa se bo bohotil v vijolično obleko odeti krupje, uslužbenec, ki v igralnicah vodi igre na srečo. Navdih za voz so Slivenci iskali tudi v besedni zvezi »Casino Royale« (kraljevi casino). »V Slivnem se namreč cel kup vaščanov piše Kralj,« je razložil David Terčon.