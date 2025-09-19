Slofest uvedle skupine šolarjev

Skupine šolarjev, a ne samo, so danes dopoldne preplavile tržaški Borzni trg, kjer poteka prvi dan festivala Slovencev v Italiji Slofest in kjer bodo še jutri in v soboto pod belim šotorom in na stojnicah vabili v svet Slovencev v Italiji.

Večji del prvega dne je posvečen osnovnim in prvostopenjskim srednjim šolam, ki so si za to priložnost letos tudi same zavihale rokave in pripravile nekaj točk. Protagonisti dopoldneva pod belim šotorom na Borznem trgu so bili učenci prvostopenjske srednje šole sv. Cirila in Metoda, ki so uprizorili gledališko Miramar je tudi naš . Mlajši učenci so na stojnicah reševali kvize, pri čemer so jim podarili svinčnike in nalepke, ki so jih veselo spravili. Tako zanje kot za nižješolce so se številne dejavnosti odvijale tudi v gledališčih, Narodnem domu, Kulturnem domu in drugih lokacijah v širši okolici.

Mladim obiskovalcem Slofesta so posvetili posebno pozornost na stojnici, kjer se predstavlja Brand Slovenci v Italiji. Zanje so pripravili kviz o zanimivostih Trsta, pričakujejo pa tudi odrasle, da preizkusijo svoje znanje o slovenskem Trstu in slovenščini. Obsežno ponudbo za mlajše obiskovalce imajo tudi na stojnici Tržaškega knjižnega središča. Predstavljajo med drugim učbenike za italijansko govoreče ljudi, slovnice, dvojezične knjige in knjige slovenskih tržaških avtorjev.

S svojimi stojnicami so prisotni še Slovensko stalno gledališče, Tržaška kmetijska zadruga, Narodna in študijska knjižnica, Primorski dnevnik ter predstavniki čezmejnega projekta GO! 2025 in sežanske Kosovelove spominske sobe.