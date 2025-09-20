Slofest vabi še danes

Slofest, festival Slovencev v Italiji prvič ne poteka na nedeljo, zato je danes tretji in zadnji dan dogodka. Dogajanje pod šotorom na Borznem trgu v Trstu je danes uvedel pogovor o prevajanju. Med različnimi gosti so sprejeli tudi uveljavljenega pisatelja Gorana Vojnovića, ki ravnokar nastopa na srečanju z avtorico romana La mia casa altrove Federico Marzi.

Med številnimi dogodki, naj tu spomnimo na odkritje spominske plošče Primožu Trubarju ob 500. obletnici njegovega prihoda v Trst, ki bo ob 17. uri v baziliki sv. Silvestra. Ob 17.30 bodo z griča Sv. Justa krenili na pot slovenski pevski zbori, ki bodo po ustaljeni navadi poskrbeli za razpršene nastope po ulicah in trgih. Zaključek je predviden po 19. uri na Borznem trgu, kjer bodo okrog 19.30 nastopile godbe Slovencev v Italiji.

Letošnji Slofest bo ob 20.30 zaključil nastop Aleksandra Ipavca (harmonika) in Marka Ferija (kitara). Koncert Cvetje v jeseni bo ponudil filmsko in avtorsko glasbo.