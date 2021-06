»Slovenci ste logistična ploščad mednarodnega Trsta«

Glas se je Francescu Russu v petek na uradni predstavitvi županskega kandidata uvodoma tresel. Upravičeno, saj se zaveda, da je odigral življenjsko partijo z boleznijo in zmagal. Sedaj pa ga čaka nov izziv, nič manj pomemben, pravi. Še veliko ima narediti, marsikaj lahko prispeva za mesto in njegove ljudi.

Izpostavljate ljudi – kako boste na volišča privabili tiste, ki so izgubili zaupanje v politiko?

Politiko bom skušal znova približati mestu, ljudem, na katere je res pozabila in ki se v zgodbi o sedanjem Trstu ne prepoznavajo. Če bomo opustili jezik politike in se lotili tistega vsakdanjega, bomo slišali za male potrebe in želje. Všeč so mi božična drevesa na Velikem trgu in prav gotovo jih bi kot župan ohranil. Postavil pa bi jih tudi na ostale trge, kajti nihče ne sme biti izvzet.

Veliko je razpršenih list, ali je to znak potrebe po političnih spremembah?

Velike stranke so še vedno potrebne, nadpovprečno pa je občanskih list, ki so novost letošnje volilne kampanje. Vnaprej zapakirane koalicijske konfekcije niso več vabljive. Politika se je spremenila, kar dokazuje tudi predsednik vlade Draghi, saj v težkih trenutkih potrebujemo kakovostne ljudi. Vsak bo v volilni kampanji predstavil svoje predloge, vendar sem prepričan, da bo shema igre različna, bolj odprta in transverzalna. Priča bomo soočanju idej in programov, sam si bom prizadeval za povezovanje in koalicija se bo sproti širila.

Katere bodo glavne teme vašega programa?

Nedvomno se bomo lotili strateških tem gospodarskega razvoja mesta, pristanišča in podpore predsedniku Zenu D’Agostinu, teritorialnega marketinga za mesto in čezmejnih odnosov s Slovenijo. Trst ima namreč ogromno potenciala, ki pa ga nihče še ni znal ustrezno mednarodno tržiti – turizem, naložbe, Staro pristanišče, prostocarinske cone. Ob tem pa sodi med glavne teme tudi vsakdan občanov s pomanjkanjem igralnih površin, potrebo po kakovostni vzgojni ponudbi za vse, varnosti. Veliko sredstev ponuja Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost (NNOO), le ambiciozni je treba biti. Denar bo namreč romal tja, kjer bodo ponudili izvedljive, strokovne načrte, take, kot jih je v Trstu le Zeno D’Agostino, kar je precej nerodno za občinsko upravo.

Kaj očitate sedanjemu županu?

Žal mi je, da je v sedmih letih Staro pristanišče dočakalo le krožišče in parkirišče. V mojih očeh je to magnet, ki bi moral v prihodnjih letih privabiti mlade talente, za obogatitev mesta.

Kako pa boste prepričali slovenske volivce?

V letih sem veliko sodeloval s Slovenci in si v parlamentu prizadeval za financiranje avtohtone skupnosti, ki je za mesto bogastvo. Vztrajal bom pri dveh točkah – pri tesnejšem mreženju oz. povezovanju bogate društvene dejavnosti ter pri vlogi skupnosti kot mostu z mednarodno dimenzijo mesta. S predstavniki SKGZ in SSO smo se že pogovarjali o javnih spoznavnih srečanjih – s slovenskim ministrom za promet, na primer, da bi se preučilo potencial tega področja, s slovensko pisateljico, ki bi ponudila svoja dela, s kulinaričnimi strokovnjaki. Slovenci ste logistična platforma mednarodnega Trsta – zaradi jezika, kulture in naravnih odnosov z Ljubljano oz. vsem slovanskim svetom.