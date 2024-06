Slovenska policija išče pobeglega voznika avtomobila italijanskih registrskih tablic

Policisti državne specializirane enote za nadzor državne meje so v četrtek zvečer obravnavali primer pobega voznika, ki je v avtomobilu prevažal pet državljanov Afganistana. Pri naselju Dobe na Dolenjskem je zapeljal s ceste in pobegnil, pri čemer ga policija še išče, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Sumljivo vozilo italijanskih registrskih tablic so policisti opazili okoli 19.30 med Kostanjevico in Šentjernejem. Začeli so ga ustavljati z modrimi lučmi in sireno, a je voznik pospešil vožnjo, nato pa kmalu izgubil oblast nad vozilom in pri naselju Dobe zapeljal s ceste.

Ko se je vozilo ustavilo, je pobegnil in ga še iščejo, policisti pa so na kraju prijeli pet Afganistancev, za katere se je izkazalo, da ne izpolnjujejo pogojev za prestop notranje meje.

Vozilo so policisti zasegli, peterico pa privedli na policijsko postajo za izravnalne ukrepe na Obrežje. Postopki s tujci še niso zaključeni, so sporočili s policije.