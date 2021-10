Slovenska učiteljica na sodišču proti suspenzu zaradi covidnega potrdila

Danes so na tržaškem sodišču, na delovnem oddelku, začeli obravnavati primer slovenske učiteljice, ki se je pritožila proti suspenzu, ki so ji ga v šoli naprtili, ker nima covidnega potrdila. Gre za prvi tovrsten primer v Trstu. Sodnica Paola Santangelo bo v prihodnjih dneh najprej odločala o tem, ali se učiteljica sme začasno vrniti v službo, šele v začetku prihodnjega leta pa bo na vrsti glavna obravnava. Učiteljico zastopa odvetnik Mitja Ozbič, ki se je že pred časom postavil proti obvezi covidnega potrdila za šolsko osebje. Sam pravi, da ima poleg omenjene še približno 25 strank, ki čakajo na podoben postopek.

»Danes je bil samo govor o zadržanju izvrševanja suspenza. Glavna obravnava pa bo šele januarja. Mislim, da bo sodnica to prvo odločitev sprejela v tem tednu,« je pred sodno palačo povedal Ozbič. Med njegovimi strankami so večinoma slovenski šolniki, nekaj je tudi italijanskih, pridružuje pa se jim še nekaj strank iz zdravstvenega sektorja.

Na vprašanje, kakšna so pričakovanja glede teh primerov, je Ozbič dejal, da je vsaka napoved tvegana. Na ugotovitev, da odločitve raznih upravnih in drugih sodišč doslej na splošno niso bile naklonjene nasprotnikom covidnega potrdila, pa je odgovoril, da je pred dvema tednoma v Milanu prišlo do delno naklonjene sodniške odločitve, čeprav v zdravstvenem sektorju, kjer so morali osebo sicer premestiti na drugo delovno mesto, kjer ni stika z bolniki. »Osnova teh pritožb pa je drugačna. Jaz poudarjam dva vidika: da prihaja do diskriminacije med cepljenimi in necepljenimi, čeprav je možnost okužbe in prenašanja virusa enaka, ter da ravnatelji niso pristojni za suspendiranje osebja, temveč bi to morala početi disciplinska komisija pri Deželnem šolskem uradu.«

Vlada, ki jo na sodišču zastopa državni pravobranilec Lorenzo Capaldo, se s temi trditvami ne strinja. »Suspenz zaposlene ni disciplinske narave, omejen je na izvajanje zakonskih predpisov. Zaradi tega sodi med pristojnosti ravnatelja. Kršitve evropske zakonodaje, ki v zdravstvu priznava primarno pristojnost držav članic, pa ni. Tu ni nobene diskriminacije, ravnatelj je natančno izvajal zakon. Samo ustavno sodišče lahko postavi pod vprašaj zakon, naj pa spomnim, da 2. člen ustave izrecno omenja dolžnost vseh državljanov do družbene solidarnosti,« je komentiral Capaldo.