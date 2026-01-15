Slovenska vlada poudarja pomen čezmejnega EZTS

Slovenski minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je ob današnjem obisku v Lipici optimistično napovedal, da bo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) Kras-Carso ugledalo luč sveta že čez nekaj mesecev. A glavna ovira za ustanovitev skupnega slovensko-italijanskega organa, ki naj bi pripomogel k razvoju čezmejnega območja in upravljal čezmejni geopark Kras-Carso, ostajajo neodobreni dokumenti na italijanski strani meje.

Vlada Republike Slovenije se je danes mudila na obisku v Obalno-kraški regiji. Matej Arčon, podpredsednik vlade ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, in Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj, sta popoldne obiskala mejni prehod pri Lipici, kjer v nekdanji obmejni policijski postaji že stoji bodoča infotočka geoparka Kras-Carso. Stavbo, ki stoji na slovenski strani meje, je septembra lani prizadel manjši požar, objekt pa je kljub temu skoraj nared.

Ministra sta se seznanila s potekom Interreg projekta Kras-Carso II, ki je vreden 4,3 milijona evrov in ima dva glavna cilja: ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje za upravljanje čezmejnega turizma in geoparka Kras-Carso ter kandidaturo za vključitev geoparka v globalno mrežo geoparkov Unesco.

Prvi korak do novega EZTS-ja, o katerem je tekla beseda na današnjem srečanju v Lipici, mora storiti 17 sodelujočih občin na slovenski in italijanski strani nekdanje meje. Občinski sveti morajo odobriti okvirni sporazum in statut nove institucije. Z delom bi morali po prvih napovedih opraviti že aprila 2024, to pa se vse do danes vsaj na italijanski strani meje še ni zgodilo.