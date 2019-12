»Slovenske in hrvaške oblasti naj se pridejo poklonit na fojbo«

Fabio Scoccimarro, ki je v deželni vladi Furlanije - Julijske krajine pristojen za okolje in energijo, v torek ni prebavil predavanja zgodovinarja Raoula Pupa, med katerim po njegovih besedah ni bilo omenjeno bridko dogajanje v Trstu med 40-dnevno jugoslovansko zasedbo. Zgodovinarja, ki je v dvorani mednarodnega centra za teoretsko fiziko v okviru projekta o polpretekli zgodovini predaval dijakom številnih šol iz Italije, Avstrije in Hrvaške, je zaradi tega tam prekinil, Pupo pa mu je odgovoril, da ko bi imel Scoccimarro dovolj potrpljenja, kot ga imajo mladi, bi dočakal tudi to temo.

Predstavnik desne stranke Fratelli d'Italia pa se ni omejil na to. Ob ugotovitvi, da je bil koncert treh predsednikov pomemben korak na poti k spravi, je priložnost izkoristil za poziv »slovenskim in hrvaškim oblastem, naj se po zgledu nemškega kanclerja Willyja Brandta, ki je pokleknil v varšavskem getu, odpravijo k fojbi v Bazovici in se poklonijo tamkajšnjim ubogim mrtvim.«