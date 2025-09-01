Slovenske jasli od danes začasno v parku zapuščene vile Haggiconsta

Danes so se tudi v Trstu ponovno odprla vrata občinskih otroških jasli. Vzgojno središče v Ulici Veronese pri Sv. Jakobu, kjer so doma jasli Semidimela in La Nuvola, pod okriljem prvih deluje tudi edini občinski slovenski oddelek, so kot napovedano zaprli zaradi del, dejavnosti pa preselili v Drevored Romolo Gessi pri Sv. Andreju.

Vzgojiteljice s pomožnim osebjem so sprejele otroke, stare od treh mesecev do treh let, v dvonadstropni montažni stavbi, ki jo je občina tja namestila za začasno uporabo. Njenemu nakupu je namenila okrog 800 tisoč evrov, montaži pa 745 tisoč evrov. Pred postavitvijo objekta pa so morali površino ob vili Haggiconsta prilagoditi.

Selitev napovedali leta 2023

Slovenski oddelek običajno sprejema 17 otrok, med temi največ pet dojenčkov. Letos pa jih bodo sprejeli 16. Zelo verjetno bo zanje skrbela ena vzgojiteljica več kot lani. V jaslih v parku vile Haggiconsta bodo skupno sprejeli 81 otrok.

Začasno selitev je občina napovedovala že leta 2023. Prišel je namreč čas za obnovo najstarejših tržaških jasli, tistih v Ul. Veronese, ki so jih na projekt Umberta Nordia dokončali leta 1935. Od takrat so jih bolj malo prenavljali. Objekt je potreben zlasti prilagoditve protipotresnim in protipožarnim predpisom, namestitve dvigala in popolne prevetritve prostorov. Po prenovi bo vzgojno središče sprejemalo do sto otrok. Ali bo tudi v slovenskem oddelku več mest, še ni znano.