»Slovenske jasli v bivši šoli Kajuh«

Dve muhi na en mah. Ureditev slovenskih občinskih jasli v poslopju nekdanje osnovne šole Karla Destovnika - Kajuha v Gropadi bi pomenila rešitev kar dveh nerešenih vprašanj. Že dolgo se namreč govori o ustreznem odgovoru za družine, ki so zdaj v tržaški občini prisiljene svoje malčke peljati vse do mesta, kar staršem ustvarja nemalo preglavic. Po drugi strani pa šolsko poslopje med Padričami in Gropado propada, v zadnjih letih je bilo na dlani kar nekaj predlogov za njegovo oživitev. Tako so prepričani v vrstah levosredinske večine v vzhodnokraškem rajonskem svetu, kjer so v ponedeljek odobrili tozadevno svetniško pobudo. Tržaškega župana Roberta Dipiazzo so spodbudili, naj načrt jasli vključi v seznam del, ki bi jih financirali s finančnimi sredstvi iz italijanskega nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Italijansko ministrstvo za šolstvo je namreč rok za oddajo prošenj za ustanovitev jasli preložilo do konca marca.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.