Slovenske jasli v Trstu se selijo ob opuščeno vilo

S postavitvijo montažne stavbe, za katero je občina po razpisu poverila družbo Italspurghi ITS, so začeli v teh dneh in delovišče uradno predali namenu včeraj. Na kraju sta Elisa Lodi, odbornica za občinsko premoženje, in Maurizio De Blasio, odbornik za šolstvo, na srečanju z novinarji z zadoščenjem povzela vsebine načrta. »Dolgo pričakovana dela se začenjajo na lokaciji, ki jo je občina izbrala, kot najbližjo sedanjemu sedežu občinskih jasli,« je dejala Lodi, »prenova prostorov v Ulici Veronese je prezahtevna, da bi v njih istočasno potekale vsakdanje dejavnosti vzgojnega središča.«

V parku vile Haggiconsta v Drevoredu Romolo Gessi so začeli s postavljanjem montažne stavbe, v kateri naj bi od septembra dalje začasno domovale občinske jasli Nuvola in Semidimela, edine, kjer deluje slovenski občinski jaslični oddelek. Poslopje iz leta 1935 v Ulici Veronese, kjer se zdaj nahaja vzgojna ponudba, je potrebno temeljite prenove, zlasti prilagoditve varnostnim predpisom.

Montažna struktura, ki bo gostila jaslične oddelke, bo dvonadstropna. Pritličje bo s prvim nadstropjem povezano s stopniščem in z dvigalom. V njej bodo uredili vse potrebne prostore za optimalno delovanje jasli, med temi bodo v spodnjih prostorih tudi kuhinja, jedilnice in sobe namenjene najmanjšim. Jasli Semidimela so namreč ene od redkih občinskih vzgojnih središč, ki sprejemajo otroke že od tretjega meseca starosti dalje. Slovenski oddelek pa je edini s tako ponudbo na Tržaškem. Trenutno v Ulici Veronese je v slovenskem oddelku prostora za pet malčkov starih med 3 in 12 mesecev. Skupno jih lahko sprejme 17, jasli v celoti pa okrog 80. Po končanih delih bodo lahko sprejeli do 100 otrok.

V prvem nadstropju bodo poleg kopalnic in slačilnic še pisarne in uradi, pralnica, skladišče, stranišča in drugo. Več bo prostorov namenjenih počitku in dejavnostim, razdeljenih po starosti otrok in učnem jeziku. Montažna stavba bo opremljena s sodobno klimatsko napravo, aluminijastimi okni in zasilnimi izhodi z zunanjimi stopnišči. V prostore bosta vodila dva vhoda, oba na južni strani stavbe. Ob drugem bodo postavili omenjeno dvigalo.