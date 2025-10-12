VREME
DANES
Nedelja, 12 oktober 2025
Iskanje
Barcolana

Slovenske tržaške noše pritegnile pozornost na Barcolani

Skupina je delila spominske razglednice

Spletno uredništvo |
Trst |
11. okt. 2025 | 20:13
    Slovenske tržaške noše pritegnile pozornost na Barcolani
    Slovenske tržaške noše danes na Velikem trgu (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Slovenske tržaške noše, ki so se danes sprehajale po Velikem trgu, kjer domuje Naselje Barcolana, so med mimoidočimi vzbudile veliko radovednosti in občudovanja.

Skupina noš, ki sta je sestavljali deseterica mandrijerskih in škedenjska noša, je delila spominske razglednice s sliko Marca Mora iz leta 1854, na kateri je slikar upodobil takratne obiskovalce trga različnih narodnosti, in informativno gradivo o nošah v slovenščini, italijanščini, nemščini ter angleščini. Mimoidoči pa so jih veliko spraševali, občudovali so ročno izdelane obleke in se z nošami tudi fotografirali.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: