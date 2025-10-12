Slovenske tržaške noše pritegnile pozornost na Barcolani

Slovenske tržaške noše, ki so se danes sprehajale po Velikem trgu, kjer domuje Naselje Barcolana, so med mimoidočimi vzbudile veliko radovednosti in občudovanja.

Skupina noš, ki sta je sestavljali deseterica mandrijerskih in škedenjska noša, je delila spominske razglednice s sliko Marca Mora iz leta 1854, na kateri je slikar upodobil takratne obiskovalce trga različnih narodnosti, in informativno gradivo o nošah v slovenščini, italijanščini, nemščini ter angleščini. Mimoidoči pa so jih veliko spraševali, občudovali so ročno izdelane obleke in se z nošami tudi fotografirali.