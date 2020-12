Slovenske zastave na občinski hiši še ne bo vsak dan

Slovenska zastava naj bo vsak dan izobešena na nabrežinski občinski palači med italijansko zastavo in tisto Evropske unije v znak enakopravnosti in sobivanja na skupnem ozemlju. Poziv se tokrat dviga iz vrst Gibanja petih zvezd. Občinski svetnik Lorenzo Celic je na današnjem zadnjem letošnjem spletnem zasedanju devinsko-nabrežinskega občinskega sveta s svetniško pobudo pozval županjo Danielo Pallotta, naj ob upoštevanju obstoječe zakonodaje poskrbi za ureditev tozadevnih pravil.

Njegov predlog je podprlo še pet slovenskih oziroma opozicijskih svetnikov – to so Igor Gabrovec (lista Skupaj-Insieme), Marisa Skerk, Massimo Veronese (oba Demokratska stranka), Elena Legiša (Stranka komunistične prenove) in Stefano Sacher (Za zaliv). Preglasilo pa jih je osem glasov večine (Daniela Pallotta, Annalisa D'Errico, Giuliano De Vita, Alberto Gruden, Massimo Romita in Elisa Spadaro, Sergio Milos in Giorgio Ret) in tako je bila svetniška pobuda zavrnjena.

Celic se je pri prošnji skliceval na različne deželne in državne zakone, med katerimi je seveda zaščitni zakon 38/2001. Tretji člen ustavnega zakona 1/1963, s katerim je stopil v veljavo statut Dežele FJK – je navedel občinski svetnik – poleg tega jasno sporoča, da je treba vsem državljanom zagotoviti enake pravice ne glede na to, kateri jezikovni skupnosti pripadajo, in da je treba ustrezno zaščititi njihove narodnostne in kulturne značilnosti. Uredba predsednika republike 121/2001 o izobešanju italijanske in evropske zastave pa poleg tega ne prepoveduje ali onemogoča, da bi se lahko ob omenjenih izobešalo še slovenski prapor.

Županja je Celicu odgovorila, da župani na tem področju nimajo nikakršne pravne moči, kar je sicer pred nedavnim odgovorila tudi svetniku Igorju Gabrovcu. Ta je konec novembra namreč dejal, da Pallotta odklanja dosledno izobešanje slovenske zastave na pročelju občinske hiše, tako kot za slovenske barve ni prostora niti na vencih v spomin na padle med 2. svetovno vojno.