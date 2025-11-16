VREME
DANES
Nedelja, 16 november 2025
Iskanje
Kronika

Slovenski in italijanski policisti po tržaških ulicah zasledovali bežeči avtomobil

Ustavili so ga v Ulici Brigata Casale, kjer je prišlo do trčenja

Spletno uredništvo |
Trst |
15. nov. 2025 | 19:15
    Slovenski in italijanski policisti po tržaških ulicah zasledovali bežeči avtomobil
    V Ulici Brigata Casale so vsi trije avtomobili trčili (FACEBOOK/IL PICCOLO)
Dark Theme

Ob 17. uri so slovenski policisti na slovenskem Krasu začeli zasledovati audi A6, ki ni ustavljal na opozorilne znake. Pobegnil je proti Fernetičem, kjer so se jim pri zasledovanju pridružili še italijanski kolegi. Noro zasledovanje se je nadaljevalo do Ulice Brigata Casale v Trstu, kjer sta v bližini pekarne Dafina italijanski in slovenski policijski avtomobil trčila v audi. V nesreči se ni nihče poškodoval. Za volanom pobeglega audija je bil tuji državljan, ki je nezakonito prevažal družino petih tujih državljanov. Njihovo identiteto še preverjajo. Italijanski policisti so voznika aretirali zaradi spodbujanja nezakonitih migracij in zaradi upiranja uradni osebi.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: