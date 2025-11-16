Slovenski in italijanski policisti po tržaških ulicah zasledovali bežeči avtomobil

Ob 17. uri so slovenski policisti na slovenskem Krasu začeli zasledovati audi A6, ki ni ustavljal na opozorilne znake. Pobegnil je proti Fernetičem, kjer so se jim pri zasledovanju pridružili še italijanski kolegi. Noro zasledovanje se je nadaljevalo do Ulice Brigata Casale v Trstu, kjer sta v bližini pekarne Dafina italijanski in slovenski policijski avtomobil trčila v audi. V nesreči se ni nihče poškodoval. Za volanom pobeglega audija je bil tuji državljan, ki je nezakonito prevažal družino petih tujih državljanov. Njihovo identiteto še preverjajo. Italijanski policisti so voznika aretirali zaradi spodbujanja nezakonitih migracij in zaradi upiranja uradni osebi.