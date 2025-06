Slovenski jedilniki dodana vrednost v gostinskem sektorju

Dvojezičnost mora postati dodana vrednost tudi v gostinskem sektorju, izgovorov za ne-uporabo slovenščine je vedno manj. Ti so glavni izsledki projekta PosluJEMO (tudi) v slovenščini, ki ga je v preteklih mesecih zasnoval in izpeljal Slovenski raziskovalni inštitut (Slori). Včeraj so akterji predstavili uspešen zaključek pilotne faze projekta, v jedilnici repenske restavracije Križman je bil govor tudi o perspektivah za prihodnost.

Slovenci in ne samo Slovenci

S Slorijem so pri nastanku projekta sodelovali SDGZ, Kmečka zveza in Zadružna kraška banka Trst Gorica, medijski partner je bil Primorski dnevnik. »Slori tradicionalno namenja veliko pozornost uveljavljanju slovenskega jezika,« je dejal direktor inštituta Devan Jagodic. Slovenščina je v teh krajih kot manjšinski jezik pod močnim pritiskom italijanščine. Zaradi tega se pogosto dogaja, da so napisi v tukajšnjih gostilnah izključno v italijanščini. »Večina ne zaznava še dodane vrednosti dvojezičnega poslovanja,« je pristavil Jagodic. Zato se je rodil projekt PosluJEMO (tudi) v slovenščini, ki je hotel na čim preprostejši način omogočiti prisotnost slovenščine v gostinskih lokalih. Nenazadnje zaradi povečanega zanimanja slovenskih državljanov za naše gospodarske dejavnosti. To potrjuje tudi interes osrednjeslovenskih medijev za projekt, je še dejal.