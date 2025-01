Slovenski psihologi in logopedi pridobili sobo pri Sv. Ivanu

V Ulici Sai 7 v Svetoivanskem parku je Slovenska socio-psiho-pedagoška služba zdravstvenega podjetja Asugi (Osnovna enota za varstvo zdravja slovensko govorečih otrok in mladostnikov) pridobila novo, četrto sobo. Čakajo sicer še na peto, da bi delovali na idealen način, nad novostjo pa so kot kaže zadovoljni.

Čemu bo soba namenjena, še niso odločili, je namignila Romina Dazzara, predstavnica sindikata CISL, zadovoljni pa so s pridobitvijo, saj so vodstvo podjetja Asugi večkrat opozorili, da so njim namenjeni prostori pretesni.

Slovenska služba deluje sicer še naprej razpršeno po ozemlju med Trstom, Dolino in Nabrežino. V Trstu sprejemajo psihologinje in logopedinje ter socialne delavke pri Sv. Ivanu in v Ulici Vespucci pri Sv. Jakobu. Pred kratkim smo poročali o prošnji po selitvi mestne storitve v celoti v Ulico Sai. Takrat je direktor socialno zdravstvenih storitev podjetja Asugi Giulio Antonini dejal, da ne načrtujejo dodelitve novih prostorov. Očitno se je v slabih dveh tednih nekaj spremenilo.

