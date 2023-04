Slovensko dobrodelno društvo podelilo štipendije in praznovalo 75-letnico

Slovensko dobrodelno društvo (SDD) je v petek v Peterlinovi dvorani v Trstu podelilo nagrade in podpore iz skladov Mihaela Flajbana in Aljoše Vesela za zamejske študentke in študente za letošnje akademsko leto. Podelitev je bila letos nekoliko bolj slovesna, saj je sovpadala s 75-letnico ustanovitve SDD.

Iz sklada Aljoše Vesela, ki je namenjena študentom Zavodov za višje izobraževanje je že drugič zapored nagrado prejel Mattia Savi.

Iz sklada Mihaela Flajbana, čigar nagrade podeljujejo že 36 let, so letos izjemoma podelili tri štipendije za prvi letnik. Te so prejeli Nataša Vidonis, Sebastjan Pieri in Alex Cecon Bogatec. V drugem letniku je nagrado prejela Renée Starich. Iz četrtega letnika pa si je nagrado zaslužila Cheyenne Zagar.

Enkratne podpore pa so si letos prislužili Vida Cotič, Ivan Devetak, Nikol Usai in Petra Olenik.