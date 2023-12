Slovensko službo pesti pomanjkanje kadra

Slovensko socio-psiho-pedagoško službo pesti pomanjkanje kadra. Pred tedni se je upokojila psihologinja, njeno mesto pa ni zapolnil še nihče. Konec leta zapade pogodba edini logopedinji, ki diagnosticira prisotnost govorno-jezikovnih motenj, vzroke in posledic njihovega nastajanja ter načine njihovega preprečevanja in rehabilitacije. V štirih slovenskih enotah, na Opčinah, v Dolini, Sesljanu in Ul. Vespucci pri Sv. Jakobu, imajo uporabniki javnih zdravstvenih storitev zaenkrat na razpolago pet strokovnjakov: dva psihologa, eno medicinsko sestro, psihoterapevta in logopedinjo. Če slednji ne bodo podaljšali pogodbe, potem bo slovenska služba ostala brez strokovnjaka za govor. In preobremenjenost v slovenski službi, ki skrbi za okoli 400 otrok, se bi tako lahko še povečala.

Nad trenutnimi razmerami je upravičeno zaskrbljena odgovorna v slovenski službi Antonella Celea, ki je opozorila, da uporabnikom ne bodo uspeli nuditi vseh storitev, če odločilni v zdravstvenem podjetju Asugi ne bodo primerno ukrepali.

Generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana zagotavlja, da bodo logopedinji v kratkem podaljšali pogodbo in da pripravljajo kadrovski načrt za prihodnje leto, ki predvideva tudi nadomeščanje upokojenih delavcev.

