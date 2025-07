Sluz in pena na morju nista škodljiva za človeka

Na morski gladini plava rjavkasta sluz - kaj jo povzroča? Je za zdravje kopalcev nevarna? Od česa pa je odvisna bela pena, ki se občasno pojavlja na morju? Je to posledica kakega detergenta v vodi? Zakaj pa je morje včasih rdeče obarvano? Taka in podobna vprašanja redno prejemajo vsako poletje na deželni agenciji za okolje Arpa, kjer med drugim spremlja ekološko stanje in kakovost morja. Ker se vprašanja ponavljajo, so se na agenciji odločili, da pripravijo informativno gradivo s fotografijami o pojavu sluzi in bele pene na morju oz. o barvah morja samega, ki bo dostopno krajanom in turistom na spletni strani agencije, čez kakšen teden pa tudi na družbenih omrežjih.

»Naše morje je zdravo,« je zbrane poučil znanstveno-tehnični vodja Arpe Fulvio Stel. »Je pa živo in se zato nenehno spreminja, tako da je pomembno razumeti naravne pojave v njem, čeprav jih težko predvidevamo.« Sluz bi na primer lahko definirali kot morski prehlad - tako kot človek se tudi morje odziva na temperaturna nihanja in želatinasta prevleka na gladini je izraz tega stanja. Iz česa je sestavljena sluz? Iz ogljikovih hidratov, v glavnem kompleksnih sladkorjev - polisaharidov, ki jih proizvajajo alge oz. morski organizmi, sicer pa jo 98-odstotno sestavlja voda.

Kaj pa pena? Skoraj vedno gre za naraven pojav, je opozoril Stel. »Pena nastane, ko se snov v plinasti obliki spoji z drugo snovjo v tekoči obliki. Valovanje in pihanje vetra na primer zlahka sprožita mehanizem nastajanja pene. Belkasta barva in motnost razlikujeta naravno peno od industrijske, ki je veliko bolj kompaktna, prosojna in mavrična zaradi mil,« je povedal.