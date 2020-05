Smerokazi za »Trist« in »Brišco jamo«

Novo krožišče v Sesljanu je dobilo tudi nove smerokaze, kajpak dvojezične, za katere je poskrbela družba FVG Strade. Vendar so se na nekaterih pojavile hude napake: tako je Trst postal »Trist«, Briška jama pa »Brišca jama«. Dogodek je presunil deželnega in občinskega svetnika Igorja Gabrovca, za katerega so napake »tako grozne in večkratne, da bi si človek lahko mislil, da niso slučajne. Verjetno pa gre za preprost, vendar zaradi tega nič manj hud primer neverjetne in hude malomarnosti,« je zapisal Gabrovec, ki bo podjetje in devinsko-nabrežinsko županjo Danielo Pallotta pozval, naj se smerokazi takoj odstranijo in čim prej zamenjajo z novimi, ki naj bodo pravilno napisani.