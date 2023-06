»Smo ljudje, ne živali«

»Dostojanstvo! Že več mesecev živimo na ulici – želimo si le strehe nad glavo. Smo ljudje in ne živali. Potrebujemo dokumente in sprejem prosilcev za azil.« Take in podobne napise je na letakih včeraj pred tržaško prefekturo dvigalo kakih sto migrantov. Tako kot prejšnji petek so znova samostojno prikorakali iz Silosa in se mirno posedli pred vladno palačo, da bi opozorili nase – da obstajajo in da jih ni mogoče še dalje prezirati.

Kot živali živijo na cesti

»To je del tistih 300 migrantov, ki je prispelo v Trst in je vložilo prošnjo za sprejem. Zanje pa ni posluha, saj so primorani živeti na cesti oz.v zapuščenem in umazanem Silosu ob železniški postaji. Samo pred dnevi smo fanta pospremili v bolnišnico, ker ga je tam ugriznila podgana ...« Gian Andrea Franchi, ki z ženo Loreno Fornasir vodi organizacijo Linea d’Ombra, ki na Trgu Libertà migrantom nudi topel obrok, odejo za hladne noči in zdravstveno oskrbo, jih je včeraj spremljal.

Prefekt je obljubil, da bo ukrepal in skrajšal predolge čakalne dobe za pridobitev dokumentov za azil oz. dodelitev mesta v ustreznem sprejemnem centru, je spomnil Franchi. »Pa so še vedno primorani ležati na ulici kot živali ...«

Iščejo nove prostore

Namestnik tržaškega prefekta Fabio Millotti je protestnikom pred vhodom pojasnil, da se povsem zavedajo njihovega resnega položaja. Tržaška prefektura je ministrstvo že zaprosila za dodelitev novih sredstev in tačas išče nove prostore za njihovo premestitev, jim je potrdil. Kaj več pa sedaj žal ne morejo storiti.

S pomočjo tolmača jim je predstavnik vlade povedal, da je posedanje pred prefekturo nekoristno, saj ne bodo dosegli ničesar. Ko bi se odločili za novi shod, pa morajo o njem predhodno poslati obvestilo na kvesturo, jih je poučil in za nameček dodal, naj se ne pustijo voditi od nekaterih italijanskih subjektov.