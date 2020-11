Smrt plavalke v Grljanu

Danes popoldne je v Grljanu prišlo do tragične smrti 62-letne Tržačanke, ki je kljub nizki temperaturi skočila v morje. Na kraj nesreče so okrog 15. ure prišli reševalci luške kapitanije, ki jih je obvestil mimoidoči. Nesrečno plavalko je zagledal v morju med kopališčema Riviera in Sirena. Reševalci so žensko povlekli na kopno in jo takoj začeli oživljati. Kaže, da je bila Tržačanki usodna slabost, ki je nastopila po skoku v hladno morje. Osebje kapitanije je takoj obvestilo pristojnega sodnika, ki bo vodil preiskavo.