Smrtna nesreča pri Miramaru

Nekaj deset metrov po križišču ob začetku Obalne ceste, kjer je odcep za Miramarski grad, se je zgodaj popoldne pripetila huda prometna nesreča, v katero je bilo vpletenih več motornih koles oz. dve motorni kolesi in en skuter. Eden od motorjev je, kot kaže, vozil prehitro, okoliščine pa še niso povsem jasne. Ena oseba je na kraju umrla, tri so se poškodovale, od teh so eno sprejeli v bolnišnico sprejeli v bolnišnico z rdečo triažno kodo, dve pa z rumeno. Tržaška lokalna policija je prometnico začasno zaprla za promet, zaradi česar nastajajo zastoji. Poleg njih so na kraj prispeli reševalci službe za nujno medicinsko pomoč s tremi reševalnimi vozili in avtomobilom, karabinjerji ter gasilci.