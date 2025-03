Smrtna nesreča v Miramarskem drevoredu

V Miramarskem drevoredu št. 21, in sicer med železniško postajo in Rojanom, je danes popoldne okrog 16.30 avtomobil trčil v 75-letno žensko, ki je prečkala cesto na tamkajšnjem prehodu za pešce. Odbilo jo je nekaj več kot 10 metrov stran, pri čemer je obležala na cestišču brez zavesti.

Žrtev nesreče, šlo je za italijansko državljanko, je med prečkanjem ceste zadel voznik avtomobila znamke Ford (tudi italijanski državljan), ki je peljal proti Rojanu. Pri tem je ženska z glavo udarila v vetrobransko steklo. Reševalci službe za nujno medicinsko pomoč 118, ki so kmalu prispeli na kraj, ji kljub vsem prizadevanjem niso mogli več pomagati in so lahko le potrdili njeno smrt. Poškodbe so bile namreč prehude.

Na kraju so lokalni policisti, ki preiskujejo vzrok nesreče in urejajo promet, ki sicer ni huje ohromljen.