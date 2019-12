Sneg najbolj pobelil Gročano

Največ snega je danes zapadlo v Gročani, sneg pa je pobelil več kraških vasi. Glavnina poslabšanja je že za nami, saj so padavine v glavnem šibke, ceste so prevozne, tako da večjih težav za promet ni. Ponoči bodo padavine prehodno ponehale, jutri (v petek) zjutraj in večji del dopoldneva padavin po napovedih meteorologov ni pričakovati. Bo pa nad naše kraje z vetrovi južnih smeri postopno že začel dotekati toplejši zrak. Sredi dneva se bodo začele pojavljati rahle do zmerne padavine, ki se bodo nato krepile in bodo zmerne do močne, količine bodo občutno večje od današnjih. V prvem delu poslabšanja ni izključeno, da bo ponekod na Krasu snežilo, nato se bo meja sneženja zvišala.