Snemajo podkast, vadijo igro in izdelujejo scenografijo

Medtem ko so eni skicirali, strigli in se dogovarjali o končnem izdelku, so drugi v sosednji sobi hodili, tekali, plesali in se urili v gledaliških veščinah. Tretja skupina pa je oboje snemala in pridobivala material za radijsko zgodbo, podkast. V Peterlinovi dvorani v Ulici Donizetti je bilo včeraj živahno, udeleženci festivala mladih manjšincev Diversity, ki ga prirejata društvo mladih Slovencev v Italiji DM+ in zveza mladih manjšincev YEN, so ustvarjali v sinergiji. Skupno teden v Trstu preživlja več kot 30 mladih iz vse Evrope.

»Ena skupina pripravlja radijsko reportažo o delavnici gledališča, ena o delavnici, na kateri izdelujejo scenografije, tretja skupina pa je zvočni material nabirala na sredinem sprehodu po Trstu z vodičko Eriko Bezin,« je včeraj zjutraj v Peterlinovi dvorani razlagala mentorica Katja Stojnić, voditeljica na drugem programu slovenskega javnega radia Val202, avtorica podkasta Rožnata dolina in sodelavka Radia Trst A.

Iz Peterlinove dvorane se je slišal topot. Mladi, ki so gledališke veščine usvajali pod vodstvom igralke in učiteljice dramske igre Urške Bradaškja Morato, so na njen ukaz bosi skakali ali hodili, kričali in se gibali. Vadili so nastopanje na odru in se pripravljali na uprizoritev končne dramske igre, ki jo bodo v soboto predstavili na zaključnem večeru. V drugi sobi so njihovi vrstniki »združevali edinstvenosti«. Kot je razložila voditeljica delavnice izdelave scenografije za gledališko predstavo, umetnostna terapevtka Giovanna Bressan, je vsak udeleženec delavnice prispeval svoj del h končni umetnini. Za podlago so si izbrali kartonast kvader, za strukturo bodo uporabili odrabljene kartone ene izmed trgovin z oblačili. Končne izdelke bodo jutri ob 20.30 pokazali v SKD Barkovlje v Ulici Bonafata 6.