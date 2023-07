Snemanje Amazonovega filma ogroženo

Stavka ameriških scenaristov, filmskih delavcev iz ozadja, režiserjev in tudi igralcev, ki so se pred desetimi dnevi pridružili stavkajočim, resno ogroža začetek snemanja Amazonovega novega filma v Trstu in Miljah. Snemanje projekta z naslovom Heads of State, v katerem poleg slavnih igralcev, kot sta Idris Elba in John Cena, igra tudi Priyanka Chopra Jonas, bi se na Tržaškem moralo začeti konec tedna.

Akcijsko komedijo bi Amazonova produkcija morala snemati v Miljah in Trstu. Kot glavne tržaške filmske lokacije so določili Staro pristanišče, Veliki trg, kanal pred Trgom sv. Antona, nabrežje in Miramarski park. Tehnično podporo za snemanje ameriškega filma bi tudi tokrat ponujal deželni filmski center Film Commission, ki že od februarja skrbi za vse, kar potrebujejo za ureditev filmske lokacije.

Škoda zaradi odpovedi

Čeprav nam nihče ni potrdil, da so ameriški filmski ustvarjalci odpovedali julijski začetek snemanja v naših krajih, kjer bi morali ostati tri tedne, je velika verjetnost, da se bo to zgodilo. Še posebej potem, ko so sredi julija scenariste in druge delavce iz solidarnosti podprli tudi igralci. Uradna razglasitev njihove stavke namreč pomeni, da tudi igralci ne bodo več delali na snemanju. Zaenkrat nihče tudi ne ve, če bodo snemanje v Trstu in Miljah prestavili na drugi termin. Kolikšno škodo bi zaradi te stavke lahko dejansko utrpelo mesto (ob večjih snemanjih so vsekakor zaposleni tudi številni lokalci), je težko napovedati. Tega ne znajo oceniti niti hotelirji, ki pa so v primeru odpovedi večjih skupin zavarovani.

Občina Trst je sicer med tem sporočila, katere ulice in trgi naj bi bili zaprti v času snemanja. Ali bo do tega res prišlo, pa ostaja neznanka.