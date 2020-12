Sobe objemov za starostnike in svojce

Tudi tržaški domovi za starejše občane, ki jih vodijo javne ustanove, bodo v kratkem uredili sobe za varne obiske. Na ta način bodo stanovalci domov lahko končno videli svoje svojce in se jih s primerno zaščitno opremo tudi dotikali. Na ta način bodo v domovih začeli upoštevati pravilo, da je »dom dom« in da je treba v njem zagotoviti vse, kar njegovi stanovalci potrebujejo. Po obiskih na odprtem in videoklicih je v teh prazničnih dneh napočil končno čas tudi za fizične stike.

Tako imenovane »sobe objemov« so v preteklih tednih vzpostavili v različnih domovih za starejše občane širom po Italiji. Gre za sobe, v katerih so stiki mogoči preko steklene pregrade, stik med stanovalcem in obiskovalcem pa omogoča posebna napihljiva rokavica, ki jo je mogoče razkužiti po vsakem obisku. Prve sobe naj bi uredili že konec meseca.