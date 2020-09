Socialno-vzgojna podpora za otroke in mlade s posebnimi potrebami

Tržaška občinska uprava obvešča, da bo s ponovnim začetkom pouka, ki je v večini šol na Tržaškem predviden 16. septembra, predviden tudi začetek socialno-vzgojne podpore za otroke in mlade s posebnimi potrebami. To bo veljalo delno tudi za šole, na katerih se bo pouk začel jutri.

Oddelek za socialne politike in storitve je sporočil, da bo občinska socialno-vzgojna služba potekala v konvenciji z zasebnim sektorjem. Podporne dejavnosti bodo nudili skupno 576 otrokom in mladim s posebnimi potrebami, od katerih je 255 hudo prizadetih. Srednja starost je enajst let. Od teh bo 68 obiskovalo vrtce, 203 osnovno šolo, 157 nižjo srednjo šolo, 148 pa višjo srednjo šolo oziroma šole za poklicno usposabljanje in izobraževanje.

Služba predvideva skupno 5.000 ur podpornih dejavnosti vsak teden in udeležbo 220 vzgojiteljev, ki se bodo strogo držali varnostnih in zdravstvenih pravil in ukrepov za zajezitev širjenja pandemije novega koronavirusa. Poleg tega se bo 16. septembra začela tudi podporna služba za 70 ljudi, ki koristijo dopolnilno šolsko službo (SIS). Dalje bo občinska uprava 19. oktobra sprožila vse druge storitve za izvenšolsko podporo, s katero bodo pomagali 96 mladoletnikom s posebnimi potrebami in ki predvideva skupno 1589 ur vsak teden.

Občinska uprava še poudarja, da je to ogromen napor, tako iz finančnega vidika kot glede na število oseb, katerega namen je zagotoviti nadaljevanje procesa vključevanja oseb s posebnimi potrebami v šolski svet. »Čeprav je jasno, da vzgojitelji, ki jih bo dala na razpolago občinska uprava, ne morejo nadomestiti podpornih učiteljev,« poudarjajo, je namen občinske uprave zagotoviti obiskovanje šole vsem. Občinska uprava je še izrazila upanje, da bo šolsko leto uspešno, in izpostavila, da namerava v tem težkem obdobju na vsak način pomagati vsem, da obiskujejo šolo.