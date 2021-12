Sodišče preklicalo zaseg Acquamarine

Sodišče je po skoraj dveh letih in pol preklicalo zaseg termalnega bazena Acquamarina, čigar streha se je sesula poleti 2019. Novico je tržaški župan Roberto Dipiazza prejel včeraj, le dan potem, ko so v senatu potrdili amandma senatorja Franca Dal Masa iz Naprej Italije, s katerim so v finančnem zakonu potrdili postavko v višini dveh milijonov evrov za tržaško Acquamarino. »Kaj naj rečem. Izredno smo zadovoljni, da je zaseg preklican še prej, kot smo mislili, da bo. Pred približno mesecem dni sem govoril s sodnikom, ki mi je nakazal, da bi lahko zaseg porušenega objekta preklicali na začetku novega leta. Da jim je uspelo to narediti prej, me veseli,« je še vročo novico pokomentiral župan, ki bo prihodnje leto za obnovo stavbe imel na razpolago pet milijonov evrov.