Sodišče za umor v Kobjeglavi znižalo kazen na 22 let zapora

Višje sodišče v Kopru je 62-letnemu Adrianu Petelinu, 61-letniku iz Devina za umor takrat 57-letnega Darja Grmeka v Kobjeglavi na Krasu spomladi leta 2022 znižalo zaporno kazen s 23 let na 22 let. Višji sodniki so namreč ocenili, da ga ni umoril na grozovit način. Petelinova odvetnica je že napovedala pritožbo na vrhovno sodišče. Tako danes poročajo Primorske novice.

Petelin je 1. aprila 2022 Grmeku zadal 25 vbodnih ran in dve vreznini. Truplo pa je bilo tudi delno zažgano, zaradi česar je senat okrožnega sodišča v Kopru julija lani presodil, da gre za umor na grozovit način. Petelin naj bi spomladi leta 2022 moril iz koristoljubja. Umorjeni Grmek se je ukvarjal s preprodajo prepovedanih drog, obsojeni pa je bil med njegovimi odjemalci. Kot je navedlo več prič, naj bi bil Petelin dolžan dobavitelju več deset tisoč evrov, v dneh pred umorom pa naj bi Grmek zahteval odplačilo.