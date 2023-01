Sodna bitka za »tržaško« jahto

Na deželnem upravnem sodišču (DUS) Lacija se bije sodna bitka za največjo jadralno jahto na svetu. To je znameniti A, ki so ga v Trstu zasegli kmalu po ruski invaziji na Ukrajino in uvrstitvi njegovega lastnika, oligarha Andreja Melničenka na črni seznam Evropske unije zaradi njegove domnevne bližine ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Vprašanje v središču sodnega postopka, ki poteka v Rimu, pa je ravno to: je Melničenko dejanski lastnik jahte? Odvetnika, ki skušata na sodišču izpodbiti zaseg mega jahte, trdita, da ni. Sama zastopata družbo, ki ni na črnem seznamu EU. Ob tem trdita, da niti ne vesta, kdo stoji za njo, poroča dnevnik Corriere della sera.

Finančna policija po drugi strani ne dvomi, da je lastnik plovila, ki ga je oblikoval Philippe Starck, še vedno bajno bogati 50-letni Melničenko. Ruski tajkun iz sektorjev premoga in gnojil je tudi soprog nekdanje srbske pevke in manekenke Aleksandre Nikolić (ime jahte, A, naj bi bila ravno začetnica njenega imena); pred njuno 30-milijonsko poroko leta 2005 je oligarh vsem gostom poslal Armanijevo obleko (da ne bi bilo pomot ali zadreg), na njej pa naj bi zapeli Whitney Houston, Christina Aguilera in oba Iglesiasa - oče ter sin. Zakonca sta obiskovala najbolj glamurozne kotičke Azurne obale, Londona in New Yorka, medtem pa poslala svojo rekordno jadrnico (143 metrov dolgo in vredno okoli 450 milijonov evrov) na popravilo v Trst, kjer je zaradi vojne in vseh posledic tudi ostala.

Melničenkov glasnik je zatrdil, da oligarh ni več lastnik jahte A, češ da naj bi jo prevzel sklad, ki z njim ni povezan. Državni pravobranilec, ki na lacijskem sodišču zastopa italijansko ministrstvo za finance, to tezo zavrača, saj lastništva zaseženega plovila ni mogoče spremeniti.

Stroški za vzdrževanje jahte, na katero so se Tržačani že privadili, saj jo opažajo vsakič, ko pogledajo zaliv, naj bi od začetka zasega narasli na sedem milijonov evrov. Dolgo je bila na krovu posadka 20 ljudi. Kdor bi hotel spet prevzeti jadrnico, bi moral poravnati ta dolg, obstaja pa tudi možnost, da bo čudna morska lepotica ostala trajno v rokah države - z vsemi stroški vred.