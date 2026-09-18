Sodobni ples na različnih lokacijah na Krasu

Prve plesne korake 23. izdaje festivala Danceproject bo v prihodnjih dneh mogoče občudovati na različnih lokacijah na Krasu. Jutri bo plesna predstava v dialogu s poetiko Srečka Kosovela zaživela v Kraški hiši v Repnu, v nedeljo bo prizorišče plesnega performansa nabrežinski kamnolom Ivere 3, kjer poteka od danes do nedelje tudi posebna delavnica, medtem ko bo v sredo, 23. septembra, jesenski del festivala uvedla plesna predstava v Kosovelovem domu v Sežani.

Nova edicija festivala z geslom »Preko plesa novim obzorjem naproti« raziskuje prepletanje sodobnega plesa, gledališča, poezije in multimedijskih umetnosti, pri čemer promovira krajevno kulturno dediščino. V Kraški hiši bo jutri ob 19. uri na ogled predstava Razpoka (Fracture), ki si jo je zamislila in zanjo pripravila koreografije Daša Grgič. Ta v njej nastopa skupaj z Mojco Majcen in Urško Rupnik. Gibanje po prizorišču Kraške hiše se bo povezalo s Kosovelovo poezijo, prekinitve pa predstavljajo razpoko, ki je tudi odpiranje novih usmeritvam in priložnostim. Gre za produkcijo Actis - Danceproject Festival v sodelovanju s Studiom za svobodni ples iz Ljubljane.

V nedeljo ob 18.30 se festival seli v kamnolom Ivere 3, kjer bo skupina Lelastiko uprizorila performans Di pietra e d’acqua (Iz kamna in vode). S koreografijami Marine Rossi bo kamnolom postal sestavni del predstave, ne le njegovo ozadje, gibi, zvoki in glasovi se bodo soočali s kamnom, vodo in vetrom. Pri organizaciji dogodka sodelujejo festival Energija prostorov, Festival vetra in kamna društva Casa Cave, Contemporary Art iz Vižovelj in Jus Nabrežina. V kamnolomu poteka od danes do nedelje delavnica skupine Lelastiko Tracce nella pietra (Sledovi v kamnu). Za obe predstavi, v Repnu in Nabrežini, znaša vstopnina 10 evrov (znižana 7 evrov), vstopnice bodo prodajali na kraju.

Plesna predstava za vse

V sredo pa prihaja v Kosovelov dom predstava V hiši 3 in 3 se godi sto stvari, ki se bo začela ob 19.30. Inkluzivni sodobnoplesni projekt združuje otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, mlade plesalce in profesionalne plesalce ter druge umetnike iz Slovenije in Italije v čarobno plesno raziskovanje, v katerem se dopolnjujeta resnični in domišljijski svet. Umetnost, ki se rodi iz spoštovanja, sprejemanja in skupnega dialoga. Avtorici sta Tjaša in Katja Bucik, gre za produkcijo CIRIUS Vipava in koprodukcijo Zavoda Tashik. Vstopnina znaša 10 evrov, znižana 8, za otroke 5 evrov, za osebe z invalidnostjo in spremljevalce je vstop brezplačen.