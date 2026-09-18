Kriška milijarderka ni pozabila svojih slovenskih korenin

V časih, ki niso najbolj spodbudni, potrebujemo lepe zgodbe o dogajanjih in ljudeh, katerih življenja so podobna pravljicam. Lepa je zgodba o razgibanem življenju Križanke Jože Sedmak, ki se je iz preproste ribiške družine, po poroki z bogatim Angležem Oswaldom Finneyem, povzpela na vrh evropske visoke družbe. Njeno po svoje neverjetno življenjsko pot je v knjigi La miliardaria di Santa Croce (Milijarderka iz Križa) opisala Marilisa Bombi. Pred številnim občinstvom so jo predstavili v kriškem Domu Alberta Sirka.

Pobudo za predstavitev je dal predsednik Ribiškega muzeja Franko Cossutta, medtem ko je založbo Mgs Press zastopal Carlo Giovanella. Pri Nenki je bilo sedem deklet, Jožina nečakinja Ines Tence je na predstavitvi povedala, da teta ni nikoli pozabila svojih slovenskih korenin.

Bodočega moža je spoznala na parniku za Aleksandrijo, kamor jo je povabila operna pevka, pri kateri naj bi opravljala hišna opravila. Z Oswaldom sta dolgo let živela v Egiptu, vmes pa redno obiskovala Evropo, zlasti Pariz in London. Tukaj sta prijateljevala tudi s kraljevo družino. Joža je bila poliglotka in med drugim govorila tekoče arabščino.