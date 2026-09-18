Dediščina naj kljubuje hitremu tempu

Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) so najbolj prepoznaven dogodek pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije, na katerem sodeluje več kot 40 držav podpisnic Evropske kulturne konvencije in že od leta 1991 povezuje milijone obiskovalcev z dediščino preteklosti za navdih prihodnosti. V Sloveniji potekajo 36. leto zapored, ob njih tudi 14. Teden kulturne dediščine.

Med 26. septembrom in 10. oktobrom (in dlje) se bo zvrstilo 350 dogodkov v 150 krajih v Sloveniji in v zamejstvu, pri katerih sodeluje več kot 500 organizacij, 20 tisoč otrok in mladih, je na včerajšnji predstavitvi sklopa prireditev v dvorani Bubnič Magajna pri Sv. Jakobu povedala koordinatorka DEKD za Slovenijo Nataša Gorenc. »Naše geslo je Dediščina v vrtincu sprememb - priložnosti in izzivi, ki opozarja na ranljivost vseh zvrsti kulturne dediščine, ki se sooča s hitrimi družbenimi, tehnološkimi in okoljskimi spremembami sodobnega časa ter kakšno vlogo ima pri oblikovanju naše prihodnosti,« je povedala.

Od leta 2014 smo tudi Slovenci v Italiji vključeni v program Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD), je v imenu Odseka za zgodovino in etnografijo pri Narodni in študijski knjižnici dejala koordinatorka DEKD pri nas Gabrijela Caharija in opozorila, da se prireditvi pridružuje vse več društev.

Danes bo ob 16. uri v organizaciji Odseka za zgodovino in etnografijo pri NŠK voden sprehod po Sv. Ivanu s profesorico Marto Ivašič, ki bo razkrila bogato preteklost, sedanjost in posebnosti okolice; zbirališče je pred Narodnim domom. 27. septembra pa bo ob 19.30 vodeni tematski pohod po Trstu, posvečen življenjski poti umetnika Lojzeta Spacala v priredbi SKD Tabor z Opčin.