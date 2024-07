Sojenje teroristu ob postopkovnih pomislekih

»Zgodba je zelo zapletena.« S to izjavo odvetnika Antonia Cattarinija bi lahko strnili sojenje Georgesu Ibrahimu Abdallahu na tržaškem sodišču. Abdallah, upokojeni ustanovitelj in vodja libanonskega gverilskega gibanja FARL, velja za zapornika, ki je za evropskimi zapahi prestal najdaljšo kazen. Aretirali so ga leta 1984, francosko sodstvo ga je leta 1987 obsodilo na dosmrtni zapor.

Zakaj mu torej sodijo v Trstu? Abdallah velja za organizatorja tihotapljenja eksplozivnega materiala, ki so ga leta 1984 policisti prestregli na openskem kolodvoru. Na vlaku iz Ljubljane je Mohd El Mansouri prevažal semtex češkoslovaškega porekla. Ko so mu leta 1985 sodili, so tožilci ugotovili, da je bil član enote gverilskega gibanja FARL.

So Abdallahu že sodili?

Glede na to, da je bil Abdallah vodja gibanja maronitskih libanonskih kristjanov, je tržaško sodstvo uvedlo postopek proti njemu. V zapisniku tržaške kvesture piše, da dostava obtožnice Abdallahu leta 1989 ni bila mogoča. »Ves svet pa je vedel, kje se je nahajal Abdallah leta 1989,« je novinarjem povedal Cattarini, ki zastopa Abdallaha s tržaško kolegico Jennifer Schiff in francoskim pravnim veljakom Jean-Louisom Chalansetom.

Včerajšnji narok je bil kratek. Predsedujoči sodnik Giorgio Nicoli (ob njem sta sedela Luisa Pittalis in Francesco Antoni) je vzel na znanje Abdallahov dopis, da se odreka pravici do nastopanja na sodišču. Ta korak je bil potreben za napredovanje postopka, saj Francija noče, da bi druge države sodile njenim zapornikom. Naslednji narok je predviden 15. oktobra, ko bo govor o postopkovnih vprašanjih. Po pravilih igre bi morali Abdallahu soditi po starem postopku, ki je, po Cattarinijevi oceni, protiustaven. Poleg tega bi morala zadeva že zastarati, je dejal.