Šola Morpurgo-Stock bo dobila nov videz

Skoraj 850 otrok, ki obiskuje osnovno šolo Elio de Morpurgo in srednjo šolo Lionello Stock pri Svetem Andreju, bo septembra lahko sedelo v prenovljenih učilnicah ter telovadilo v novi šolski telovadnici. Občina Trst z odbornicama za šolstvo in javna dela Angelo Brandi in Eliso Lodi na čelu je namreč vložila skupno več kot 800.000 evrov za popravilo dotrajanega šolskega poslopja, ki ga je čas že pošteno načel.

Na današnji tiskovni konferenci, na kateri je bil poleg omenjenih dveh odbornic prisoten tudi tržaški župan Roberto Dipiazza, so predstavili potek del v učilnicah, ki so se začela maja letos, dva meseca kasneje pa v telovadnici. V učilnicah in na hodnikih so delavci pod vodstvom inženirja Luigia Fantinija posodobili protipožarni sistem ter namestili nove alarmne zvonce in luči, uredili zasilne izhode ter protipožarni strop. Lotili so se tudi popravila poda ter zamenjave oken in vrat. Ker je stavba pod spomeniškim varstvom, dela vsekakor potekajo pod strogim nadzorom strokovnjakov.