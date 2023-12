Šole in podjetja naj sodelujejo

Povezovanje na relaciji šola-gospodarstvo še vedno predstavlja velike izzive tako za šolnike kot gospodarstvenike, ki morajo najti skupne točke za uspešno usposabljanje mladih. O tem je bilo govora na zaključni okrogli mizi posveta »Podprimo prihodnost: spodbujanje razvoja spretnosti s praktičnim usposabljanjem z delom, digitalnimi inovacijami ter sodelovanjem šol in podjetij«, ki je potekal včeraj v Narodnem domu in ga je povezoval Evgen Ban. Na njej so spregovorili predstavniki šolskega in gospodarskega sistema z obeh strani meje.

»Težko je vedeti, katera podjetja imajo možnost usposabljanja dijakov in katera si želijo poceni delovne sile,« je pojasnil generalni direktor Ad Formanuma Alessandro Infanti. Od Renzijeve šolske reforme so tudi na poklicnih šolah dali še večji poudarek praktičnim predmetom in zmanjšali teoretične. Dijaki se zato zelo mladi usmerijo v svet dela, ampak imajo manj teoretičnega znanja, je še izpostavil Infanti.

Za več srečanj z dijaki

Da je problem najti podjetja, ki se lahko ukvarjajo z mladimi, je prepričan tudi direktor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Andrej Šik. »Za izobraževanje mladih skušamo izbirati nekoliko večja podjetja, ki so bolj strukturirana in na to navajena,» je pojasnil. Spomnil je na projekt, s katerim povezujejo mlade Slovence v gospodarstvu po vsem svetu. Sam je prst uperil v šolski svet: »Včasih imamo občutek, da je s strani šol malo zanimanja. Težko pridemo do skupnega jezika z njimi.« Želeli bi si več srečanj z dijaki zadnjih letnikov, katerim bi radi v sklopu rednega pouka pokazali, kaj jih čaka v delovnem svetu.

Iskanje prakse po spletu

Povezovanje med šolami in gospodarstvom naj bi bilo v prihodnje lažje tudi zaradi nove spletne platforme inpraxi.online, ki jo je z desetimi mednarodnimi partnerji preko evropskega projekta WBL PRO 2.0 razvil Zadružni center za socialno dejavnost. Na zaključnem dogodku dveletnega projekta sta ga predstavili Katja Štefanić in Valentina Serdinšek. Na novo platformo se lahko vpišejo šole, preko njih posamezni dijaki, na drugi strani pa podjetja, ki ponujajo delovne prakse za mlade. Na njej vsa komunikacija poteka tristransko (dijak-šola-podjetje), prizadevajo pa si, da bi na platformi mesto dobile le kakovostne prakse. To nameravajo doseči tudi z zaključnim ocenjevanjem tako dela dijakov kot njihovega tutorja v podjetju.