Solidarni mednarodni dan žensk

Nekoliko drugače so v zgoniški občini v torek praznovali mednarodni dan žensk. Praznik ni bil posejan le z mimozami in lepimi besedami na račun pravic, ampak z dobrodelno noto vseh, ki so prispevali k akciji za ukrajinske begunce. V sodelovanju z ukrajinsko-rusko-italijanskim društvom Rodnik v Trstu in občinsko ekipo civilne zaščite je namreč občina v razstavnih prostorih kamnoloma v Repniču priredila nabirko hrane in osnovnih pripomočkov. Pašto, riž, pribor za enkratno uporabo, zdravila, pripomočke za osebno higieno za otroke in odrasle so med 16. in 20. uro prinašale predvsem družine z otroki. »Pri nabirki niso sodelovali samo naši občani. Do Repniča so se pripeljali tudi iz bližnjih občin in iz mesta. Zelo smo zadovoljni s prejetim materialom in zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali,« je dejala županja Monica Hrovatin in spomnila, da so ob dnevu žensk sprejemali predvsem pripomočke, ki jih uporabljajo ženske. Prav te v večjem številu odhajajo z vojnega območja. Posebno ponosno so, po pričevanju županje, v razstavne prostore stopali otroci s škatlami v rokah. Njihovi vrstniki zgoniške osnovne šole Lojze Kokoravec Gorazd - 1. maj 1945 so za vsako škatlo prispevali mavrico v znak sočustvovanja in miru.

Pozitivno presenečena nad velikim številom darovalcev in udeležbo otrok je bila tudi odbornica Martina Budin: »Bilo je razvidno, kako jim ni vseeno in da jim je mar, za to, kar se v Ukrajini dogaja.« Nabrano bodo oddali društvu Rodnik, takoj ko bodo javili, da bo s Tržaškega krenil kombi za Ukrajino. Občina sicer že načrtuje novo akcijo za nabiranje zdravil in zdravstvenih pripomočkov.