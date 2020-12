Solidarnostni božični okraski gojencev VZS Mitja Čuk

»Srečen je, kdor rad daruje.« Goethejeve besede so si izposodili pri Skladu Mitja Čuk, kjer tačas gojenci vzgojno-zaposlitvenega središča pridno ustvarjajo solidarnostne božične izdelke. Da je zanje res veliko povpraševanja, je povedala koordinatorka Tamara Operti in hudomušno namignila, da so v teh dneh delavnice na sedežu središča na Kontovelu podobne pravi tovarni božičnih škratov, ki nastajajo kot po tekočem traku.

V tem težkem obdobju, ki ga je močno zaznamovala pandemija, se je način dela v središču zelo spremenil, je priznala koordinatorka, saj je treba upoštevati varnostno-zdravstvene predpise za zajezitev širjenja okužb, tako da je tudi gibanje oz. druženje posledično močno omejeno. »Lahko se družimo le v manjših skupinah, v manjših prostorih oz. delavnicah skušamo zato izvajati predvsem individualno delo – trenutno se posvečamo na primer pripravi ročnih izdelkov.« Gojenci s pomočjo vzgojiteljev izdelujejo božične obeske in voščilnice, simpatične škratke, mehka okraske v obliki src in dišeče obeske, pa še marsikaj.

Kdor bi si rad zagotovil božičnega škratka ali kako drugo solidarnostno darilo, naj pokliče na 347 3351020 oz. 040 212289 ali piše na ceomitjacuk@gmail.com: s prostovoljnim prispevkom bo lahko izbrani izdelek vsak dvignil na openskem sedežu Sklada Mitja Čuk.