Solidarnostni koncert za družino brez strehe

Pogled na zoglenele ruševine dvonadstropne družinske hiše v Krogljah ne more pustiti nikogar ravnodušnega. Pred desetimi dnevi so ognjeni zublji namreč popolnoma zajeli hišo, v kateri sta prebivala 72-letna Tamara Alessio in njen sin. Žensko so zaradi hudih opeklin na zgornjem delu telesa in obrazu odpeljali v bolnišnico v Padovo, kjer se še danes zdravi. Dolinski župan Aleksander Coretti je v pomoč družini napovedal dobrodelni koncert. Da ne bi sovpadel s tržaško regato Barcolano, ga bodo premaknili na nedeljo, 20. oktobra. Na odru gledališča Prešeren v Boljuncu bodo poleg harmonikarja Denisa Novata, ki je prvi potrdil svoje sodelovanje, nastopili kantavtor in glasbenik Ivo Tull iz Mačkolj, Andrea Vittori s svojo skupino oziroma tržaškim kvartetom akustičnih kitar 40 Fingers ter mlada skupina glasbenikov Rental0012.

Pomoč že zbirajo športno združenje Breg, prostovoljni gasilci, civilna zaščita, društvi Vodnik in Majenca, angažirale so se tudi župnijska in šolska skupnost.